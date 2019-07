Remnant From The Ashes: il nuovo trailer ci parla del misterioso Ward 13

Mancano poco meno di due mesi all’uscita di Remnant From The Ashes, nuovo titolo sparatutto in terza persona dei Gunfire Games. In attesa di avere il gioco fra le mani, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer incentrato sul misterioso Ward 13.

Remnant From The Ashes: un luogo oscuro e misterioso

Il nuovo trailer, visibile in calce alla notizia, è incentrato su una location del gioco chiamata Ward 13. La zona, che potrebbe ispirarsi alle leggende dell’Area 51, è diventata famosa grazie alle voci che girano circa il motivo della sua esistenza. A quanto pare, però, la verità potrebbe essere ben peggiore di quel che possa sembrare. Il trailer non mostra questa fantomatica Ward 13, ma alcune zone dei rifugi sicuri; per saperne di più dovremo aspettare l’uscita del gioco fissata per il 20 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games