eFootball Pes 2020: Konami non inserirà il calcio femminile

eFootball Pes 2020 non vedrà la presenza del calcio femminile, nonostante quest’ultimo sia più popolare che mai, con la Coppa del Mondo 2019 in corso che affascina il pubblico di tutto il mondo. Mentre EA ha aggiunto le squadre femminili a partire da FIFA 16, PES non si è ancora aperta all’altra metà del cielo, e a quanto pare non lo farà nemmeno in PES 2020.

eFootball Pes 2020: il calcio femminile non verrà inserito per la mancanza delle licenze?

“Io sostengo personalmente il calcio femminile e ho seguito da vicino la Coppa del Mondo“, ha detto a GameSpot il brand manager europeo della serie, Lennart Bobzien. “Tuttavia attualmente non abbiamo nessun piano per integrarlo in eFootball PES 2020.”

Electronic Arts detiene le licenze per della Coppa del Mondo FIFA, e le utilizza nel suo titolo calcistico, quindi non sorprende che il torneo non sia presente nel titolo Konami in veste ufficiale. Tuttavia, è deludente vedere il calcio femminile non sia rappresentato affatto nel gioco.

Il Manchester United, il nuovo club partner di PES 2020, ha lanciato una squadra femminile nel 2018. La stagione in arrivo le vedrà competere nella massima divisione del calcio femminile inglese, la Women’s Super League, dopo essere state promosse la scorsa stagione, quindi magari si sarebbe potuta sfruttare questa licenza per vedere le donne scendere in campo.

eFootball Pes 2020 sarà pubblicato per PS4, Xbox One e PC il 10 settembre. Una versione demo verrà lanciata il 30 luglio.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games