Fortnite accoglie Stranger Things nel nuovo evento crossover

Ormai è risaputo come la popolarità di Fortnite abbia concesso ad Epic Games di poter collaborare con molti prodotto appartenenti ad altri media, come gli Avengers o John Wick. A quanto pare, in occasione dell’uscita della terza stagione di Stranger Things su Netflix, il gioco battle royale accoglierà alcuni elementi della famosa serie TV dei Duff Brothers.

Fortnite: in arrivo anche le skin di alcuni personaggi della serie?

Tra le novità presenti nel gioco a tema Stranger Things, i giocatori avranno sicuramente notato l’apparizione nel Centro Commerciale della gelateria Scoops Ahoy, luogo molto importante all’interno della nuova stagione del serial. Presenti, inoltre, anche alcuni portali che fungeranno da teletrasporto tra le varie aree del Centro di cui sopra, oltre ai Gelati, nuovi oggetti consumabili che cureranno 5 punti vita. Le novità non sono finite qui, perché sembrerebbe che lo store del titolo Epic Games accoglierà ben due nuove skin provenienti dalla serie Netflix: lo sceriffo Jim Hopper e il tanto temuto Demogorgone (visibili in basso). Al momento Epic Games ha solo confermato la presenza di tale evento; sono ancora sconosciute la durata e la lista completa delle novità.

