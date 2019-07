Control: svelata la durata del gioco di Remedy Entertainment

Remedy Entertainment è nota per il tipo di offerta ludica proposta dai propri titoli, con produzioni principalmente incentrate sulla narrativa. Control, d’altro canto, sarà sì molto narrativo, ma cercherà di modificare la formula di gioco proponendo soluzioni e meccaniche che possano ampliare ulteriormente la giocabilità senza annoiare il giocatore. Ecco come il titolo sarà infarcito di Missioni Secondarie e un level design che fa l’occhiolino ai metroidvania.

Control: una durata nella media

Proprio grazie alla nuova formula di gameplay, Remedy Entertainment ha svelato quanto queste nuove feature inficeranno sulla durata complessiva del gioco. Durante una recente intervista, Mikael Kasurinen e Brooke Maggs, rispettivamente director e narrative designer, hanno svelato come non abbiano una stima ben precisa della durata del gioco (per via dei diversi approcci consentiti al giocatore), ma che questo avrà una durata che si attesterà intorno alle 15-20 ore finendo sia la Campagna che alcune delle Missioni Secondarie. Considerando le vecchie produzioni del team e l’alto fattore di rigiocabilità, resta una durata complessivamente nella media per un titolo di questo stampo.

