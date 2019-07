Cyberpunk 2077: la moglie di Pondsmith aveva indovinato la presenza di Reeves

Cyberpunk 2077 è stato uno dei giochi, se non il gioco, di cui si è parlato di più durante l’E3 2019, questo è dovuto sicuramente alla sorprendente apparizione di Keanu Reeves sul palco della conferenza Microsoft. Eppure vi è stata una persona che aveva indovinato in anticipo la sua presenza nel gioco, ovvero la moglie di Mike Pondsmith, il creatore del gioco di ruolo cartaceo sul quale è basato il titolo di CD Projekt Red.

Cyberpunk 2077: Pondsmith sapeva già da mesi che Keanu Reeves sarebbe stato presente nel gioco

Pondsmith ha spiegato che sapeva da diversi mesi della presenza del famoso attore in Cyberpunk 2077. Questo nonostante CD Projekt Red glielo volesse comunicare a sorpresa durante un suo viaggio per visitare la sede della software house polacca a Varsavia. Ma la cosa sorprendente è che la moglie lo ha indovinato la sera prima dell’incontro con il team di sviluppo.

“Dissi a mia moglie che avevano un attore che volevano che vedessi per la parte di Johnny Silverhand e lei alzò lo sguardo e rispose: è Keanu Reeves!. E io facendo finta di niente risposi a mia volta: nah, non prenderanno mai Keanu Reeves! Non vuole più fare cose cyberpunk.” Queste sono state le dichiarazioni di Pondsmith durante un’intervista rilasciata a Videogameschronicle.com.

E voi siete rimasti sorpresi dall’apparizione di Keanu sul palco? Noi sicuramente e non vediamo l’ora di mettere mano sul gioco che arriverà il 16 di aprile 2020 su PC, PS4 e Xbox One.

