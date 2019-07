Huawei Mate 30: leak mostra delle peculiari fotocamere

A distanza di quasi un anno dall’uscita della linea Mate 20, i primi render relativi alla futura produzione Mate 30 iniziano ad emergere e sembrano decisamente promettenti. Difatti una foto condivisa da un utente su Weibo e scovata da PhoneArena svela uno smartphone con un sistema di camere dal design mai visto.

This could be our first glimpse of the Huawei Mate 30 (or Mate 30 Pro) circular camera setup – https://t.co/XCo1eErcNL — PhoneArena (@phonearena) July 4, 2019

Come è possibile notare, potrebbe trattarsi sia del Mate 30 base che della sua versione Pro. Essa dispone di un set di ben 4 fotocamere, poste all’interno di un gigantesco bumper di forma circolare insieme ad un LED flash. Sono inoltre presenti delle piccole scritte vicino alle camere e, come riportato da Techradar, una di quest’ultime potrebbe indicare la presenza di una lente telephoto con zoom ottico 5x, anche se non ve ne è alcuna certezza al momento. Non vi è molto altro su cui discutere riguardo allo smartphone, se non che ancora una volta esso potrebbe offrire prestazioni fotografiche di altissimo livello, in grado di competere con le aziende rivali.

Non rimane altro che attendere notizie ufficiali da parte dell’azienda cinese, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.