Watch Active 2 possiederà funzioni dell’Apple Watch 4?

Dopo essere apparso in un succulento leak, lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 torna a far parlare di se. Questa volta un nuovo rumor, riportato da una fonte su SamMobile, indica che il device potrebbe disporre di alcune utili funzionalità presenti nel rivale Apple Watch 4.

Secondo quanto riportato lo smartwatch disporrebbe di un sensore ECG, in grado di monitorare non solo il battito cardiaco dell’utente, ma anche eventuali irregolarità, segnalandole al possessore. Oltre a ciò il device sarebbe dotato anche di una funzione di individuazione delle cadute. Quest’ultimo risulterebbe molto utile, poiché in grado di vibrare nel caso l’utente cada e potrebbe inoltre consentirgli di chiamare aiuto con un semplice tocco, o addirittura fare ciò in modo autonomo nel caso il possessore sia svenuto.

Galaxy Watch Active 2 potrebbe avere un sensore ECG interno e molto altro

Naturalmente quanto appena riportato non è stato ancora confermato in via ufficiale, come del resto nemmeno il Watch Active 2, perciò occorrerà ancora attendere diversi mesi per conoscere tutti i dettagli.