The Last of Us Part II: un rumor conferma l’arrivo a febbraio 2020

The Last of Us Part II ha ricevuto quello che forse potrebbe essere considerato il rumor definitivo sul suo presunto mese d’arrivo. L’autore dell’indiscrezione è la stessa persona che ha parlato per prima della pubblicazione di Death Stranding, ovvero ZhugeEX, uno degli amministratori del forum Resetera, nonché Senior Analyst del gruppo Niko Investors. Secondo quanto fatto trapelare da questa persona ben informata, il gioco è stato “confermato” per febbraio 2020, mese già citato più e più volte in passato. Ma ZhugeEX ha sganciato anche un’altra bomba.

The Last of Us Part II: quattro edizioni per il gioco?

La nuova avventura di Ellie dovrebbe arrivare sul mercato con ben quattro edizioni acquistabili. Si parla di Standard Edition, Special Edition, Collector’s Edition e addirittura una Ellie Edition. In attesa delle dovute conferme da parte di Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment, vi ricordiamo che anche Jason Schreier di Kotaku ha fissato l’uscita dell’action-game per febbraio 2020. Ormai ci siamo? Vi ricordiamo che il gioco arriverà solo su PlayStation 4, ma in futuro potrebbe giungere anche sulla nuova PlayStation 5.