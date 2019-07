Stranger Things 3 The Game esce oggi su PC e console

A pochissimo tempo dal debutto della terza stagione, arriva anche Stranger Things 3 The Game. La serie, ambientata negli anni ’80, gira intorno alla sparizione di un ragazzino e alle ricerche dei suoi tre amici che saranno intralciati da accadimenti paranormali e inspiegabili. Il primo episodio dal titolo “Capitolo Uno: Suzie, mi ricevi?“ fa da traino a otto nuove puntate, rese disponibili dal 4 luglio su Netflix e suddivise – come di consuetudine – per capitoli.

Stranger Things 3 The Game: Dopo la terza stagione della serie arriva anche il gioco

La trasposizione videoludica è ovviamente correlata a questa terza attesissima stagione, con una grafica old school. Disponibile da oggi su varie piattaforme (Steam, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4), il prezzo può variare da 17€ a 30€, a seconda del tipo di console. Ci vorrà ancora qualche tempo, invece, per averlo sui sistemi iOS e Android.