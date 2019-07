Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution: arriva il trailer con la theme song di Rita Ora

Il canale giapponese ufficiale di The Pokémon Company ha svelato un nuovo trailer di Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution. Nel nuovo filmato, oltre a delle scene inedite del film, è stata anche rivelata la theme song ufficiale di Rita Ora, intitolata “Let You Love Me”. Il titolo del lungometraggio, oltre a riferirsi al noto Pokémon Genetico, sarà un vero e proprio remake della primissima pellicola, datata 1999, che verrà proiettata in Giappone a partire dal prossimo 12 luglio.

Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution: Rita Ora canta la theme song

Non sono comunque mancate le polemiche da parte dei fan, che alla visione del trailer l’hanno subito paragonato al primo, storico film dei Pokémon, criticando non soltanto una grafica che risulterebbe artificiosa, ma anche tutte le scene dello stesso filmato sottostante, che va a rivelare tutte le vicende del film.