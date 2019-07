Remedy: Control sarà meglio di Quantum Break sotto tutti gli aspetti

Remedy Entertainment con Control vuole innovare rispetto al proprio passato, il gioco promette di essere molto meno lineare rispetto ai loro titoli precedenti, grazie alla presenza di cose come missioni secondarie e di un level design in pieno stile metroidvania. Una svolta netta quindi rispetto a un gioco come Quantum Break.

Remedy: Control avrà una narrativa e un gameplay migliori di Quantum Break

In una recente intervista rilasciata a Gamingbolt, Mikael Kasurinen e Brooke Maggs, rispettivamente director e sceneggiatore del gioco, hanno definito il gameplay “più aggressivo, più coinvolgente” e molto più impegnativo, specialmente nelle fasi iniziali, rispetto a quello di Quantum Break.

Tuttavia, non sarà solo il gameplay a differire rispetto al passato, con Control la software house finnica vuole espandere anche la sua formula narrativa. Oltre alle già citate missioni secondarie, ai soliti documenti cartacei e alle registrazioni audio , Remedy vuole raccontare la sua nuova storia grazie agli ambienti di gioco che saranno più vivi del solito.

Vedremo se queste promesse verranno mantenute il 27 agosto, giorno nel quale Control arriverà su PS4, Xbox One e PC.

