La Sirenetta: Halle Bailey rischia di perdere il ruolo di Ariel?

A soli pochi giorni dalla conferma di Halle Bailey come Ariel nel nuovo live action de La Sirenetta, il web si scatena e replica con una petizione che ha già raccolto moltissime firme. La giovane cantante e attrice sembrerebbe infatti non rispecchiare i canoni estetici proposti originariamente dalla Disney, suscitando dei commenti sulla sirena, che viene invece disegnata con la pelle bianchissima e i lunghi capelli rossi. Inoltre, alcuni fan tradizionalisti non hanno preso bene la notizia che una ragazza afroamericana interpretasse The Little Mermaid.

La Sirenetta: una petizione per togliere il ruolo di Ariel ad Halle Bailey

La petizione è giustificata da alcune righe che spiegano come i vari cartoni targati Disney negli anni abbiano dato spazio alle più svariate etnie, da Mulan, ad Aladdin, fino a Pocahontas. Non ci sarebbe motivo quindi di cambiare le fattezze proprio ad Ariel, e sicuramente le polemiche continueranno anche nei prossimi giorni. Vedremo dunque se la Disney risponderà a tono, o eviterà di incrementare il polverone intorno a questa storia.