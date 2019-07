Konami: il nuovo Contra non sarà in 2D a causa della co-op

Konami ultimamente non gode di una buona reputazione, specialmente presso i fan è malvista per come sta trattando le sue storiche IP. I loro sforzi nel settore dei videogiochi oramai sono ridotti alla serie PES rilasciata a cadenza annuale, ai titoli mobile e alle riedizioni di vecchie glorie del passato. All’E3 di quest’anno, però, hanno fatto un annuncio a sorpresa rivelando Contra: Rogue Corps, un nuovo gioco della serie ferma da quasi un decennio.

Konami: Nakazato spiega perché il nuovo Contra sarà in 3D

Contra: Rogue Corps utilizzerà un 3D con una visuale isometrica, e anche se questo tipo di grafica è stata utilizzata in giochi precedenti, la fama della serie è dovuta a una serie di sparatutto a scorrimento laterale in 2D. Quindi come mai Konami ha fatto questa scelta?

Nobuya Nakazato, lo sviluppatore principale del gioco, rispondendo a GamingBolt ha spiegato che, sebbene inizialmente fosse stato presa in considerazione una visuale laterale in 2D, gli sviluppatori volevano includere la modalità co–op a 4 giocatori, e hanno pensato che una prospettiva 3D dall’alto sarebbe stata più adatta allo scopo.

Contra: Rogue Corps sarà pubblicato il 24 settembre per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games