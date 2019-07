Cyberpunk 2077: Keanu Reeves forse renderà possibile il film

Il videogioco ancora non uscito di Cyberpunk 2077 -atteso per il 16 aprile 2020– vede come protagonista l’attore Keanu Reeves. Il fatto che una star del suo calibro abbia preso parte a un’opera videoludica fa ben sperare che presto possa anche uscire anche un adattamento cinematografico.

Cyberpunk 2077: l’opera di CD PROJEKT RED potrebbe diventare anche un film

In effetti il ruolo di Reeves non è marginale, ha spiegato Mike Pondsmith, ideatore del gioco, ma anzi, ha svelato, sarà fondamentale per lo svolgimento della trama; ha poi dichiarato riguardo al film: “Con Keanu Reeves legato al progetto, è diventata molto più una possibilità.”