Pokémon With You: annunciato il 23esimo film d’animazione

Una notizia fresca di giornata, quella dell’uscita del nuovo film dei Pokémon in uscita nell’estate del 2020, che è stata rivelata proprio oggi all’Anime Expo di Los Angeles. per i dettagli della trama si dovrà attendere, ma quello che è già noto è il titolo (Pokémon With You) e diversi dettagli su chi comparirà nel lungometraggio, come Pikachu, Ash Ketchum, Misty e Brock, includendo però i nuovi Pokémon di ottava generazione.

Pokémon With You: il nuovo film in uscita nel 2020

L’entusiasmo per i mostriciattoli tascabili, dopotutto, non si è frenato minimamente negli ultimi mesi, dato che hanno spopolato pellicole di questo genere anche in altri contesti, come nel live action di Detective Pikachu – che ha riscontrato grande successo e consenso – o il più recente Mewtwo Strikes Back Evolution, remake del primissimo film in cui Ash e Pikachu affrontano diverse sfide e conoscono nuovi amici.