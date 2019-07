Code Vein: svelati i requisiti della versione PC

La tanto attesa uscita di Code Vein sta finalmente arrivando, dopo tante peripezie nel corso dello sviluppo da far addirittura posticipare il titolo più volte. Con l’avvicinarsi della pubblicazione ufficiale (prevista per il 27 settembre), Bandai Namco ha svelato quelli che saranno i requisiti tecnici per far girare al meglio la versione PC del titolo action RPG.

Code Vein: ecco i Requisiti di sistema, presente anche Denuvo

Di seguito vi elenchiamo i Requisiti Minimi e Consigliati della versione PC del titolo Bandai Namco, confermiamo inoltre la presenza dell’Anti-Tamper Denuvo:

Requisiti Minimi

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 SP1 o Windows 10 (64-bit)

Windows 7 SP1 o Windows 10 (64-bit) Processor: Intel Core i5-2300

Intel Core i5-2300 Memory: 6 GB RAM

6 GB RAM Graphics: GeForce GTX 760 o Radeon HD 7850

GeForce GTX 760 o Radeon HD 7850 DirectX: Version 11

Version 11 Network: Broadband Internet connection

Broadband Internet connection Sound Card: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

Requisiti Raccomandati

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 7 SP1 or Windows 10 (64-bit)

Windows 7 SP1 or Windows 10 (64-bit) Processor: Intel Core i5-7400 or AMD Ryzen 3 2200G

Intel Core i5-7400 or AMD Ryzen 3 2200G Memory: 8 GB RAM

8 GB RAM Graphics: GeForce GTX 960 or Radeon R9 380X

GeForce GTX 960 or Radeon R9 380X DirectX: Version 12

Version 12 Network: Broadband Internet connection

Broadband Internet connection Sound Card: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

