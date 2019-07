Fire Emblem Three Houses introduce il personaggio di Shamir

Koei Tecmo ci ha ormai abituati ad accompagnarci verso l’uscita di Fire Emblem Three Houses con la presentazione dei vari personaggi che il protagonista incontrerà nel corso della sua avventura. Il nuovo personaggio, svelato su Twitter come da consuetudine, si chiama Shamir e fa parte della Chiesa di Seiros.

Fire Emblem Three Houses: Shamir, il riluttante Cavaliere di Seiros

Tramite Twitter abbiamo modo di dare una prima occhiata alla storia e al carattere di Shamir, nuovo personaggio che sarà presente nel titolo RPG. Shamir, come tanti altri personaggi principali del gioco, è un membro della Chiesa di Seiros, la cui arma principale è un arco che sfrutta con incredibile abilità, rendendola una dei cavalieri più forti dell’Ordine. Diversamente da altri personaggi, lei non prova nessun tipo di fiducia o devozione per la Chiesa a causa del suo passato. Molto tempo prima, la ragazza era una mercenaria che si è unita alla Chiesa per il grosso debito nei confronti dell’Arcivescovo, a cui va la sua completa lealtà. Non prova alcun interesse nelle credenze e nelle attività della Chiesa. Il gioco sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal prossimo 26 luglio.

