Marvel Cinematic Universe: ecco tutte le uscite (già confermate) della Fase 4

A pochissimi giorni dall’uscita di Spider-Man: Far From Home, fissato al prossimo 10 luglio, si pensa già alle prossime novità che da qui a quattro anni usciranno sul grande schermo. Marvel Cinematic Universe, che da sempre si occupa di supereroi, non rimarrà vuoto con la Fase 3, ma ha anzi in programma già molti film della Fase 4; alcuni più scontati di altri, ma comunque molto attesi.

Marvel Cinematic Universe: ecco i titoli confermati

Qui di seguito l’elenco con i film confermati: