Persona 5 The Royal: nuovo trailer dedicato ad Ann Takamaki

La versione aggiornata del titolo RPG di Atlus, Persona 5 The Royal, offrirà tanti nuovi contenuti anche per coloro che hanno già avuto modo di completare il gioco più e più volte. Tra i vari cambiamenti non sono presenti solamente nuovi personaggi o Persona, ma anche migliorie al sistema di combattimento come i nuovi attacchi combinati disponibili per i Phantom Thieves.

Persona 5 The Royal: Ann Takamaki torna a stregarci

Il nuovo trailer rilasciato quest’oggi per il mercato giapponese ci mostra alcune delle novità introdotte per il personaggio di Ann Takamaki, uno dei membri principali dei Phantom Thieves che abbiamo già avuto modo di conoscere. Il trailer mostra delle nuove scene di dialogo che la vedono protagonista, all’interno di quello che sarà il nuovo scenario aggiuntivo di questa edizione Royal, oltre ad un nuovo attacco combinato insieme al personaggio di Morgana. Il titolo sarà disponibile in Occidente nel corso del 2020.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games