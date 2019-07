WF-1000XM3: Sony svela i suoi auricolari true wireless

Dopo aver lanciato i suoi auricolari a padiglione wireless WH-1000XM3 Sony ha deciso di ampliare la famiglia di dispositivi della stessa categoria, lanciando poche ore fa i nuovi auricolari true wireless WF-1000XM3. Essi, oltre ad avere un nome quasi identico ai loro predecessori a padiglione, ne condividono la maggior parte delle caratteristiche.

La prima caratteristica ereditata da questi nuovi bud wireless è relativa al suo sistema di eliminazione dei rumori esterni. Difatti, grazie ad un paio di microfoni posti sulla superficie degli auricolari, risulta possibile raccogliere i rumori ambientali, passarli ad uno speciale chip QN1 e farli eliminare completamente da quest’ultimo con estrema facilità. Oltre a ciò sono presenti delle funzioni interne per migliorare la resa sonora dei brani che si sta ascoltando, tra cui il Digital Sound Enhancement Engine HX di Sony. L’azienda giapponese ha poi promesso di aver utilizzato un metodo simile a quello adottato dalle AirPods per migliorare la stabilità della connessione tra auricolari e smartphone.

Gli auricolari WF-1000XM3 offrono una lunga serie di caratteristiche interessanti, unite ad un design decisamente accattivante

Infine per quanto riguarda l’autonomia, dovremmo aggirarci intorno alle 6 ore, con un’aggiunta di altre 18 provenienti dal case di ricarica incluso nella confezione dei WF-1000XM3. I bud in questione saranno rese disponibili più in la questo mese, al costo di circa 230 dollari.