The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: la ricerca di personale fornisce indizi sulla data di uscita?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è ovviamente diventato uno dei giochi più attesi su Switch dal momento in cui è stato rivelato all’E3 2019. Le informazioni diffuse sul gioco da Nintendo al momento non sono molte, ma ora sappiamo che la grande N è attualmente alla ricerca di sviluppatori che lavorino specificamente al progetto.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: Nintendo assume nuovo personale

Tramite la pagina ufficiale di reclutamento della compagnia, attualmente risultano ricercate due figure lavorative che saranno impiegate sul sequel di Zelda Breath of the Wild. Una è quella per un designer 3DCG (3D computer graphics), mentre l’altra è per un level designer ed entrambe dovranno lavorare nella sede principale di Nintendo a Kyoto.

Il designer 3DCG sarà responsabile del lavoro sul terreno del gioco, inclusi i dungeon, mentre il level designer si dovrà occupare della pianificazione e dell’implementazione di aree come eventi di gioco, dungeon e altro.

Anche se questo non fornisce necessariamente informazioni particolarmente interessanti, le domande saranno accettate fino al 30 settembre 2019. Quindi, nel caso in cui qualcuno sperasse che il gioco uscisse in tempi brevi, possiamo sicuramente scommettere che quasi sicuramente non accadrà. Nel frattempo speriamo vivamente che la data di rilascio venga comunicata al più presto, indipendentemente da quale si rivelerà essere.

