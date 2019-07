Attack on Titan 2 Final Battle si mostra nel trailer di lancio

Koei Tecmo ha oggi pubblicato Attack on Titan 2 Final Battle, versione aggiornata del titolo uscito nel 2018 dedicato alla celebre serie manga e anime che ha spopolato negli ultimi anni. In occasione dell’uscita, il team di sviluppo ha rilasciato il trailer di lancio che mostra alcune scene e novità tratte dal gioco.

Attack on Titan 2 Final Battle: tutte le novità

Il titolo sarà disponibile come prodotto standalone, oppure come upgrade a pagamento per i già possessori della versione 2018. La versione Final Battle presenterà nuove modalità di gameplay, grazie all’introduzione dell’Anti-personnel Omni-directional Mobility Gear e la Thunder Spear. Non mancheranno ovviamente nuove modalità di gioco come la Character Episode Mode che permetterà di rivivere l’esperienza della Stagione 3 dell’anime e la Territory Recovery Mode, in cui sarà possibile creare il proprio team per affrontare i Giganti all’esterno delle Mura. Il gioco è disponibile su tutte le piattaforme.

