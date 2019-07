Trine 4 The Nightmare Prince potrebbe avere dei futuri DLC

Frozenbyte è pronta a continuare la sua serie puzzle platform con l’uscita di Trine 4 The Nightmare Prince, prevista per questa estate. Dopo essere stato presente anche al recente E3 2019, il team di sviluppo ha avuto modo di parlare di futuri contenuti aggiuntivi e dei possibili nuovi generi da poter affrontare.

Trine 4 The Nightmare Prince: il team vuole supportare il gioco

Grazie ad una recente intervista rilasciata i microfoni di Wccfthech, Frozenbyte ha affermato che è molto probabile che Trine 4 possa ricevere dei contenuti aggiuntivi, poiché il team ha molta voglia di supportare il proprio gioco come ha sempre fatto con i capitoli precedenti (tranne Trine 3, a causa delle cattive vendite). Per quanto riguarda il futuro dello studio dopo Trine 4, Frozenbyte ha svelato che sono sempre in cerca di nuove idee che possano anche espandere l’universo narrativo della serie, come l’esperimento fatto con lo shooter Nine Parchments, primo spin off della serie Trine. Il gioco sarà disponibile nel corso dell’estate per tutte le piattaforme.

