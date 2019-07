Super Mario Maker 2: un trailer con i pareri della stampa

In questi giorni vi abbiamo fatto sapere dell’ottimo debutto nelle classifiche mondiali di Super Mario Maker 2, tanto in Giappone quanto nel Regno Unito. Il titolo è stato molto apprezzato anche dalla critica, e il suo punteggio su Metacritic si assesta sull’89. Proprio per celebrare i buoni risultati, Nintendo UK ha pubblicato da poco un trailer con i pareri della stampa. E, già che siamo in tema, vi consigliamo di dare un’occhiata anche alla nostra recensione.

Super Mario Maker 2: tanti pareri positivi dalla stampa

Il gioco, secondo capitolo della serie platform incentrato sulla creazione dei livelli, è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.