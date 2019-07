The Batman: Vanessa Kirby sarà Catwoman?

Il volto di Catwoman potrebbe essere quello di Vanessa Kirby nel nuovo film The Batman, che vede come protagonista Robert Pattinson e che uscirà con tutta probabilità al cinema il 25 giugno 2021.

The Batman: il ruolo di Catwoman andrà (forse) a Vanessa Kirby

La bellissima attrice britannica di 31 anni è famosa per aver preso parte a film come Mission Impossible – Fallout, in cui ha recitato nei panni della Vedova Bianca; ora il regista Matt Reeves la considera la candidata ideale per il ruolo di Selina Kyle. Il cast pian piano sembrerebbe si stia completando, e tra qualche tempo dovrebbero essere rivelati almeno i nomi dei personaggi principali.