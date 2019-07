Control: il titolo ha molteplici significati, afferma Remedy

Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment, rappresenta per lo studio di Sam Lake un rinnovamento sotto ogni punto di vista. Non solo per quanto riguarda le meccaniche di gameplay, più profonde e variegate, ma anche perché è il primo titolo sviluppato dopo l’indipendenza presa da Microsoft (nonostante gli ultimi rumor su una possibile acquisizione da parte di Sony). In una recente intervista, il team ha avuto modo di approfondire anche il significato che si cela dietro il titolo.

Control e le sue tematiche

Il game director Mikael Kasurinen e il narrative designer Brooke Maggs hanno recentemente discusso, durante un’intervista, sul significato del titolo del gioco. I due sviluppatori hanno affermato che la parola “controllo” ha un profondo significato per l’intera esperienza, a cominciare dai poteri della protagonista Jesse che le permettono di controllare gli elementi dello scenario o le menti dei nemici. Questo è anche uno dei temi principali su cui si pone la storia, incentrata, per l’appunto, sul perdere e riconquistare il controllo. Verrà, infine, rappresentato anche dal Sibilo, il nemico principale del gioco, che cercherà di soggiogare tutto il Dipartimento in cui lavora Jesse.

