Forza Horizon 4: il nuovo aggiornamento vede la collaborazione con Top Gear

Forza Horizon 4 ha ricevuto da poco un nuovo aggiornamento, secondo il quale, quest’ultimo introduce diverse novità all’interno della produzione. Innanzitutto, veniamo a conoscenza di una collaborazione con Top Gear, dove sono presenti delle attività inedite, tra cui le sfide Horizon Story, che vede come protagonisti Chris Harris e The Stig.

Forza Horizon 4: ecco le nuove vetture introdotte

Come se non bastasse, l’update ha introdotto le seguenti vetture ispirate a Top Gear: Project E-AT, Track-Tor e il Mercedes Benz G63 6×6 Sports Utility Truck. Ovviamente, non mancano i consueti Rivals con le classifica per ottenere ambiziosi premi. In conclusione, proprio per l’occasione, Playground Games ha apportato sostanziali modifiche al sistema di gestione delle vendite della Casa d’Aste, in modo tale da migliorarne l’esperienza ai giocatori.

Passate dalla nostra sezione Games.