Konami: PES 2019 è stato rimosso dal PS Plus di luglio per scelta di Sony

Konami rispondendo ad una richiesta fatta da Eurogamer.net oggi, tramite un suo rappresentante, ha detto che la decisione di sostituire PES 2019 dalla line-up del PS Plus di luglio è stata presa unicamente da Sony. All’inizio della settimana, abbiamo riportato che la lista dei giochi era stata modificata all’ultimo minuto, PES 2019 di Konami è stato sostituito con la versione Digital Deluxe di Detroit Become Human.

Konami: PES 2019 è stato rimosso dal PS Plus per gli accordi di Sony con Electronics Arts?

La decisione è stata originariamente spiegata da Sony tramite un post sul blog di PlayStation, anche se le reali ragioni alla base della decisione non sono state chiarite in quel momento. La dichiarazione ufficiale era la seguente:

“Stiamo cambiando i giochi del PS Plus per luglio. Questo mese, stiamo aggiungendo Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition, che include anche Heavy Rain, alla line-up invece di Pro Evolution Soccer 2019. Ci scusiamo per gli eventuali disagi. ”

Nemmeno la dichiarazione di oggi di Konami fa chiarezza sulla situazione, ma possiamo supporre che la decisione di cambiare all’ultimo momento sia dipesa dagli accordi commerciali che Sony ha preso con Electronic Arts per il franchise FIFA, anche se sicuramente l’azienda giapponese ci avrebbe potuto pensare prima di creare questo disguido.

