Nintendo: siamo al lavoro su un controller che sarà lo standard per la next-gen

Nintendo, durante la 79esima Assemblea Generale degli azionisti, ha risposto all’osservazione di un investitore che ha fatto notare come l’ultimo E3 presentasse la stessa tipologia di giochi visti negli ultimi trent’anni, specialmente riguardo ai controller, che a parte piccole variazioni sono rimasti sempre simili nel corso del tempo. Questa persona voleva sapere cosa pensano gli sviluppatori in proposito e se in futuro si continuerà così.

Nintendo: siamo sempre pronti a innovare

A nome di Nintendo fra gli altri hanno risposto Shigeru Miyamoto e Shinya Takahashi. Quest’ultimo ha menzionato il fatto che Nintendo è sempre alla ricerca di innovazioni e lo ha dimostrato con il Labo VR. Miyamoto ha fatto notare che sono stati i primi a introdurre il d-pad e lo stick analogico, entrambe le idee si sono rivelati vincenti.

Miyamoto ha poi proseguito dicendo che l’obiettivo sarebbe quello di raggiungere un’interfaccia che superi i controller attuali, secondo lui quello che il giocatore fa si dovrebbe riflettere direttamente sullo schermo e l’utente dovrebbe sentire chiaramente il risultato delle sue azioni. Ma questo nonostante il precedente tentativo con il Wiimote non è stato ancora raggiunto

