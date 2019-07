Asus ROG Phone 2 ha finalmente una data di lancio

Sono passati ormai diversi mesi dal rilascio sul mercato del primo Asus ROG Phone, recensito da noi con un’ottima valutazione. La casa di produzione, visto il successo del dispositivo, ha deciso di proseguire con questa linea, annunciando in un post sul sito cinese Weibo la data del reveal del suo Asus ROG Phone 2.

Come è possibile notare dal poster ufficiale qui sopra riportato, lo smartphone da gaming sarà svelato il prossimo 23 luglio, tra poco più di 2 settimane. Non sono purtroppo stati forniti dettagli di alcun tipo riguardo l’hardware e le potenzialità del dispositivo, che sicuramente costituirà un altro successo nel campo degli smartphone da gioco. Possiamo fin da subito ipotizzare la presenza di un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento non inferiore ai 90Hz, oltre che ad un migliorato sistema di raffreddamento interno.

Asus ROG Phone 2 sarà presto svelato ufficialmente

Non rimane quindi altro che attendere il prossimo 23 luglio, per conoscere ogni dettaglio sul nuovo top di gamma Asus.