Blue Protocol si mostra in un nuovo gameplay trailer

All’inizio di questa settimana, Bandai Namco ha annunciato un nuovo titolo online action RPG per PC chiamato Blue Protocol. Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo gameplay trailer che mostra in modo più dettagliato il comparto grafico, il combattimento e le varie location fantasy che potremo visitare.

Blue Protocol: i misteri del pianeta Regnus

Per chi non lo sapesse, il nuovo titolo action RPG di Bandai Namco sarà ambientato su un pianeta chiamato Regnus. Questo era un tempo governato da una tribù divina, prosperata grazie all’utilizzo di una misteriosa luce. Molti millenni dopo, tutto ciò che rimane è solamente rovine, tesori e un oscuro segreto. Da questa premessa inizia l’avventura del giocatore, il cui compito sarà quello di scoprire la verità e diventare parte della Storia. Al momento non è ancora possibile sapere se il titolo verrà reso disponibile anche in Occidente.

