Gears 5: annunciate le date dei test per le modalità online

Gears 5 si potrà provare tramite un test tecnico della modalità online, i possessori di PC e Xbox One vi potranno accedere dal 19 luglio al 21 luglio, e poi nuovamente dal 26 al 29 luglio, lo ha annunciato Microsoft . Il download stesso sarà disponibile a partire dal 17 luglio. L’accesso al test tecnico Versus Multiplayer sarà disponibile per gli abbonati all’Xbox Game Pass e per chi ha preordinato il gioco.

Gears 5: tutte le modalità online disponibili per il test

Il test tecnico Versus Multiplayer presenterà le seguenti modalità di gioco:

Escalation: il gameplay competitivo aggiornato di Gears 5.

Arcade: Un nuovo tipo di gameplay online.

King of the Hill: il preferito dai fan di lunga data.

Bootcamp: Una nuova modalità di allenamento per i giocatori nuovi di Gears o per coloro che vogliono mettere in pratica le proprie abilità e apprendere nuovi meccanismi.

Tour of Duty: Una breve serie di sfide per i giocatori che permette di guadagnare dei bonus. Completando tutte queste sfide sbloccherete un banner esclusivo Tech Test. I giocatori possono anche guadagnare tre Versus Wins Skins, sempre completando alcune sfide aggiuntive proposte da questa modalità.

Gears 5 sarà disponibile per Xbox One e Windows 10 PC a partire dal 10 settembre.

