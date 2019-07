Huawei: brevetto mostra camera interna al display

Dopo società come Oppo e Xiaomi era solo questione di tempo prima che anche Huawei iniziasse a pensare alle fantomatiche lenti interne al display. Difatti un brevetto ufficiale da poco scovato da WinFuture sembrerebbe confermare questo fatto, rivelando diversi prototipi.

Le immagini qui sopra riportate, estratte direttamente dal documento in questione, mostrano diverse schermate di un’interfaccia sperimentale, la quale terrebbe conto di uno spazio in alto a sinistra dello schermo, dove sarebbe inserita una camera frontale. Fin qui la lente sembrerebbe visibile, ma osservando attentamente le immagini è possibile notare come lo spazio dedicato alla camera frontale possa essere coperto da una piccola schermata, segno che quella parte dello schermo risulta comunque interagibile.

Anche Huawei potrebbe cedere al fascino delle camere frontali interne al display

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori novità in merito alla questione da parte di Hauwei.