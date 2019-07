NG: annunciato il periodo di uscita europeo

NG, il secondo episodio della serie horror Spirit Hunter di Experience, arriverà in Europa per PlayStation 4, Switch, PS Vita e PC nel mese di ottobre, l’editore Aksys Games annunciato nel suo panel durante l’Anime Expo 2019. Le versioni per PlayStation 4 e Switch saranno rilasciate sia fisicamente che digitalmente, mentre le versioni PS Vita e PC sono solo digitali.

NG: Attenti all’orrore strisciante

Nel gioco vestiremo i panni di un giovane che è alla ricerca di chi o cosa è responsabile della scomparsa della sua sorellina. Per salvarla, il nostro protagonista deve collaborare con personaggi loschi, affrontare spiriti leggendari e prendere decisioni difficili che possono alterare enormemente l’esito del gioco.

NG offrirà un’esperienza di gioco coinvolgente ed emozionante, in cui si dovranno prendere decisioni nei momenti chiave per sopravvivere. Ai giocatori verrà offerto un Judge System, che consente loro di rispondere a ogni evento con uno spettro di reazioni disparate.

