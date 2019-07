Code Vein: annunciata l’edizione Revenant Bundle

Code Vein sarà disponibile in una edizione del gioco chiamata Revenant Bundle, questa versione sarà esclusiva del Bandai Namco Store e includerà una copia del gioco, una custodia in metallo, la statuetta di Mia Karnstein, la colonna sonora digitale e un artbook digitale. La compagnia ha anche mostrato la cinematic opening, che potete vedere in calce alla notizia, durante il suo panel all’Anime Expo 2019.

Code Vein: le caratteristiche del gioco

In Code Vein intraprenderai un viaggio verso l’inferno per conosce il tuo passato e sfuggire al tuo incubo vivente. Nel gioco potrai cambiare la tua classe in qualsiasi momento, sbloccare la capacità di mescolare e abbinare le abilità, o scegliere diversi NPC con cui collaborare, ognuno dei quali potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

Le abilità potranno essere migliorate grazie ai Veli di Sangue, i Blood Veil invece ci forniranno dei poteri speciali utili per affrontare i nemici più pericolosi.

Code Vein è previsto per PlayStation 4, Xbox One e PC il 27 settembre.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games