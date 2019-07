One Piece Pirate Warriors 4: il trailer di annuncio

One Piece Pirate Warriors 4 è stato annunciato oggi da Bandai Namco, il gioco è in fase di sviluppo per PS4, PC , Xbox One e Nintendo Switch. L’annuncio è arrivato durante il panel Play Anime di Bandai Namco all’Anime Expo 2019, ed è stato accompagnato da un trailer di debutto, che puoi guardare in calce alla notizia.

One Piece Pirate Warriors 4: nel trailer di annuncio possiamo vedere Big Mom

Il gioco è stato sviluppato da Omega Force, e secondo Bandai Namco coprirà più archi narrativi dell’anime, in particolare l’intero arco di Cake Island. Nel frattempo, il trailer di debutto ci mostra Big Mom e la tecnica Gear Fourth di Rufy/Luffy, e questi particolari hanno fatto entusiasmare subito i fan che assistevano alla presentazione.

Bandai Namco ha dichiarato che il gioco sarà fantastico sia per i nuovi giocatori che per i fan della serie. Ovviamente, tutti gli sviluppatori dicono questo sui loro giochi, a noi non resta che aspettare ulteriori informazioni e magari provare il gioco con mano per valutare la veridicità di queste affermazioni.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games