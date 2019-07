Yo-Kai Watch 4: Level-5 conferma che arriverà in occidente

Yo-Kai Watch 4 arriverà in occidente, lo ha confermato Level-5 durante un panel all’Anime Expo 2019. Anche se questa non è una notizia sorprendente, è bello sapere che lo sviluppatore giapponese non si è dimenticato dei fan del gioco che vivono in America ed Europa. Sfortunatamente, non ci sono novità sulla data di pubblicazione.

Yo-Kai Watch 4: mostrato un video con i sottotitoli in inglese

Nello stesso panel è stato mostrato un trailer di Yo-Kai Watch, che potete vedere in calce alla notizia, che presenta il parlato in giapponese con sottotitoli in inglese. Level-5 ha spiegato che, per apprezzare meglio questo quarto capitolo, sarebbe meglio guardare i film dedicati a Yo-Kai Watch. Purtroppo la compagnia non ha ancora confermato se questi film saranno localizzati.

Yo-Kai Watch 4 è stato pubblicato in Giappone, esclusivamente per Nintendo Switch, il 20 di giugno, guadagnando subito il primo posto nelle classifiche locali di vendita, nonostante siano state più basse dei precedenti capitoli. Noi nel frattempo possiamo solo sperare che il lavoro di localizzazione sia rapido.

