Google Pixel 4 avrà una camera telephoto da 16MP?

Molte sono le voci riguardanti il set di fotocamere posteriori del futuro Google Pixel 4 e sembra che non accennino a terminare. Da poco tempo infatti alcune linee di codice scovate nell’app della camera Google, sembrerebbero puntare all’esistenza di una lente telephoto da 16MP.

Tale risultato è stato ottenuto innanzitutto grazie allo sforzo dei programmatori di XDA Developers, i quali sono riusciti ad individuare diverse linee di codice facenti riferimento alla lente telephoto, sia tramite parole in codice che in maniera esplicita. Oltre a ciò, grazie all’aiuto di 9to5Google sono stati trovati altri riferimenti, ma questa volta ad un’immagine da 16MP. Unendo quanto visto finora risulta possibile teorizzare che la casa americana decida di inserire un obiettivo del genere nel loro futuro top di gamma, magari come seconda camera accanto a quella principale.

Naturalmente nulla di quanto visto finora rappresenta una certezza, per cui occorrerà attendere il lancio della linea di smartphone Google, molto probabilmente nel corso del mese di ottobre.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019