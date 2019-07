Wargroove: il rilascio su PS4 si fa sempre più vicino

Wargroove, di Chucklefish, ha ricevuto una buona dose di consensi dalla stampa, quando il gioco è stato lanciato all’inizio dell’anno per Xbox One, Nintendo Switch e PC. Tuttavia, la versione PS4 non era presente all’epoca e non è ancora stata rilasciata. Fortunatamente, a quanto pare, una data di rilascio verrà comunicata molto presto.

Wargroove: niente cross-platform su PS4

Lo sviluppatore, tramite il suo blog, ha confermato che la versione PS4 è attualmente in fase di certificazione. Nel post viene spiegato che questa versione ha richiesto un po’ più tempo del previsto per una serie di motivi tecnici.

Purtroppo il cross-platfrom non è previsto per la versione PS4, ma almeno i giocatori potranno scaricare le mappe della comunità e condividerle con gli utenti su altre piattaforme.

Wargroove, che è disponibile sull’Xbox Game Pass, ha ricevuto numerosi aggiornamenti da febbraio, tra cui l’ aggiunta di checkpoint , mappe cooperative e molto altro.

