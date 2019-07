Cyberpunk 2077: gli sviluppatori parlano della progressione delle armi e delle pubblicità presenti a Night City

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli in arrivo il prossimo anno più attesi dagli appassionati. CD Projekt Red ha deciso di condividere su Twitter delle informazioni legate ad alcuni aspetti del mondo di gioco, quali le (finte) pubblicità presenti all’interno del gioco e come funziona la progressione delle armi da fuoco.

Il team di sviluppo polacco ha deciso di condividere su Twitter ben due video che spiegano il funzionamento delle armi e la creazione delle pubblicità presenti nel gioco. Nel primo video, l’art director Kasia Redesiuk ha spiegato il processo di creazione dei cartelloni pubblicitari (e non solo) presenti per le strade di Night City, alcuni dei quali fanno riferimento ad altri esponenti del genere cyberpunk come Total Recall. Nel secondo e ultimo video, il level designer Miles Tost ha spiegato che le armi miglioreranno in base al loro utilizzo: più utilizzeremo un’arma, più il nostro corpo cibernetico si abituerà alle sue caratteristiche, cambiando anche le animazioni della stessa rendendole più fluide e precise.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

Night City is a place where you'll see various forms of advertising staring back at you from every corner of the neon-soaked megalopolis.

Meet Kasia Redesiuk, one of the Art Directors working on the game, and find out which ad is her favorite! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/ygbniUyQnO

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 4, 2019