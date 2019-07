Days Gone: disponibile la seconda Sfida Settimanale

In questi ultimo giorni, Days Gone si è aggiornato con i nuovi contenuti post lancio rappresentati dalle nuove Sfide Settimanali che cercheranno di mettere alla prova i giocatori offrendo sfide sempre più ardue, il cui completamento porterà a degne ricompense. Disponibile da ora la seconda Sfida Settimanale.

Bend Studio ha recentemente aggiornato la Sfida Settimanale presente nel titolo survival. Anche questa settimana avremo a che fare con un’altra ondata di nemici da abbattere il più possibile entro lo scadere del tempo. Se nella prima dovevamo affrontare i temibili Freakers, questa settimana dovremo vedercela con i Predoni, nemici umani più intelligenti che spingeranno il giocatore ad adottare un approccio più stealth e silenzioso.

The 2nd free #DaysGone DLC challenge has unlocked!

It's you VS. wave after wave of Marauders. Hold out as long as possible by utilizing stealth and the weapons dropped by your enemies in "Survive". pic.twitter.com/1zVogbUxBf

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) July 5, 2019