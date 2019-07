Fire Emblem Three Houses durerà centinaia di ore

Koei Tecmo rilascerà a fine mese Fire Emblem Three Houses, nuovo capitolo della storica serie RPG in esclusiva Nintendo. Arrivati alla fine dello sviluppo, è finalmente possibile dare un quadro generale sulla durata complessiva del titolo, in base anche ai contenuti che saprà offrire ai giocatori.

Fire Emblem Three Houses: 80 ore per finire un arco narrativo

Il director Toshiyuki Kusakihara, durante una recente intervista col portale Jeuxvideo, ha svelato l’ammontare di ore utili al completamento del gioco. Lo sviluppatore ha affermato di aver impiegato ben 80 ore per completare solamente la prima delle tre Case disponibili, senza ovviamente saltare dialoghi o scene di intermezzo. Perciò, se si volesse completare il titolo al 100% con tutti e tre i possibili percorsi concessi al giocatore, si arriverà ad una durata complessiva di circa 200 ore. Sicuramente un ammontare di ore che farà felici tutti gli appassionati del genere, che avranno molti contenuti con cui divertirsi.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games