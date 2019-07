One Piece World Seeker: tutti i dettagli sul DLC con protagonista Zoro

Bandai Namco ha recentemente svelato tutti i dettagli riguardo il primo contenuto aggiuntivo in arrivo per One Piece World Seeker. Questo primo DLC vedrà come protagonista il famoso spadaccino Zoro in una nuova avventura chiamata The Void Mirror Prototype. Pubblicato, inoltre, un nuovo trailer.

One Piece World Seeker: trama, data di uscita e prezzo del DLC

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer del DLC The Void Mirror Prototype, svelando sia la data di uscita che il prezzo. Il contenuto aggiuntivo vedrà Zoro alle prese con i segreti dietro ad una misteriosa fabbrica di robotica. Zoro dovrà affrontare un terribile robot chiamato Kagero che, ad ogni incontro con lo spadaccino, riuscirà ad imparare le mosse dell’avversario diventando quasi invincibile. Il DLC sarà disponibile dal 12 luglio ad un prezzo di circa 10 euro.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games