Mortal Kombat 11: aggiunta una nuova Brutality per Jax

Mortal Kombat 11 continua a macinare un grande successo, dovuto anche al continuo supporto da parte di NetherRealm Studios, la quale sta apportando modifiche al titolo picchiaduro in base ai feedback dei fan e proponendo nuovi combattenti aggiuntivi nel roster. Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha svelato di aver aggiunto una nuova mossa ad uno dei personaggi.

Mortal Kombat 11: Buffed Up per Jax

NetherRealm Studios ha comunicato di aver recentemente aggiunta una nuova Brutality alla lista di mosse e combo per il personaggio di Jax. Questa nuova finisher, chiamata Buffed Up, permetterà al personaggio di spezzare l’osso del collo del suo rivale, per poi staccarne di netto la testa; sicuramente non una delle mosse più cruente, ma è di forte impatto. Per sbloccare questa Brutality non bisogna fare altro che completare la Torre del Tempo chiamata Hold That, sconfiggere una versione potenziata di Jax ed ottenere la mossa all’interno delle ricompense, oltre ad una nuova skin per il personaggio e molto altro. Di seguito vi lasciamo al video che mostra la Brutality e la combinazione di tasti per eseguirla.

