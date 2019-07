Heavy Rain: Digital Foundry ha analizzato la versione PC

Nelle ultime settimane ha fatto la sua comparsa la versione PC di Heavy Rain, il titolo sviluppato da David Cage e il suo team in Quantic Dream che, dopo essere stato esclusiva Sony, arriva su Personal Computer in esclusiva Epic Games Store. Ovviamente, Digital Foundry non ha perso l’occasione per analizzare questa nuova veste del gioco, confrontandola con l’uscita originaria su PlayStation 3 e l’edizione PlayStation 4.

Heavy Rain: la versione PC è un netto miglioramento

Grazie all’analisi tecnica di Digital Foundry, visibile in calce alla notizia, possiamo dare un’occhiata a come si comporta l’avventura di David Cage su PC. A quanto pare, questa nuova versione rappresenta un netto miglioramento rispetto al quella pubblicata su PlayStation 3 e 4, non solo per quanto riguarda la risoluzione, che supporta il 4K, e il frame rate, che gira a 60fps, ma anche per gli aspetti più tecnici del prodotto quali un anti-aliasing più performante e un’occlusione ambientale migliorata. Ricordiamo, però, che il titolo è uscito originariamente su PlayStation 3 nel 2010 e, nella sua riedizione per PlayStation 4, non ha ricevuto nessun supporto per PS4 Pro.

