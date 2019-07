Fire Emblem Three Houses: un nuovo video introduce Cyril

Fire Emblem: Three Houses è tornato a mostrarsi oggi grazie a un video pubblicato da Nintendo e Intelligent Systems. Questo nuovo filmato fa parte di una serie che ci sta mostrando i personaggi del gioco, e questa volta i riflettori sono puntati sul giovane Cyril, che sarà doppiato da Kengo Kawanishi.

Fire Emblem Three Houses: il nuovo protagonista è un bambino

Cyril è un bambino che lavora al servizio dell’arcivescovo Rhea. Si sente molto in debito con lei, che lo ha salvato dalla sua situazione di orfano di guerra. Prende molto sul serio il suo lavoro al monastero, quindi ha sempre un’espressione corrucciata. Per essere in grado di aiutare, gli è stato offerto un arco da Shamir.

Il lancio di Fire Emblem: Three Houses è previsto per il 26 luglio 2019, in esclusiva su Nintendo Switch, e secondo le ultime dichiarazioni del director Toshiyuki Kusakihara il gioco sarà molto longevo.

