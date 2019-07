Mobile Suit Gundam Battle Operation 2: annuncio per l’occidente con trailer

Tra le tante novità del panel di Bandai Namco all’Anime Expo di Los Angeles è stata annunciata la localizzazione di Mobile Suite Gundam Battle Operation 2. L’annuncio è stato affiancato da un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Già disponibile in Giappone ed in Asia, arriverà in occidente durante questo 2019, in esclusiva PlayStation 4.

Gundam Battle Operation 2: in arrivo in occidente quest’anno

Il titolo in questione è un action in terza persona in cui si combattono battaglie in sei contro sei a bordo dei mobile suit. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

