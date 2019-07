Dragon Quest IX: una stream live per i dieci anni del titolo

La giapponese GameTV ospiterà una stream live su Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies per celebrare i dieci anni del titolo. Verrà trasmesso l’11 luglio, quando qui in Italia saranno le 14:00 e sarà visibile anche sul canale YouTube.

Dragon Quest IX: ricordi e dietro le quinte nella diretta

Durante la trasmissione ci sarà il producer del gioco, Ryuutarou Ichimura di Square Enix, il director Jin Fujisawa di Story Note, il regista Akihiro Ino di Level-5 e MC Reiko Mihashi. La diretta includerà ricordi e dietro le quinte, multiplayer, domande e risposte e altro ancora. Come detto da Ichimura stesso su Twitter, non ci saranno annunci particolari durante l’evento.

