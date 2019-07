One Punch Man A Hero Nobody Knows: gameplay trailer

One Punch Man A Hero Nobody Knows è il protagonista di un nuovo trailer rilasciato da Bandai Namco. Il video, che trovate in calce alla notizia, ci mostra il gameplay del nuovo picchiaduro 3v3 basato sul popolare anime/manga. I personaggi che possiamo vedere in azione sono: Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto e Deep Sea King, tutti protagonisti della prima stagione dell’anime.

One Punch Man A Hero Nobody Knows: il roster attuale

Oltre a questi personaggi, i giocatori potranno anche scegliere alcuni tra i più popolari eroi e antagonisti come Saitama, Genos, Hellish Blizzard, Speed-o’-Sound Sonic e Mumen Rider, inoltre si spera che Garou sia presente al lancio del gioco e non arrivi tramite un DLC a pagamento.

One Punch Man A Hero Nobody Knows arriverà presto su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo digitale).

