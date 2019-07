iPhone XI: render mostra l’intera linea

Sono ormai mesi che sentiamo parlare di iPhone XI e delle sue presunte camere posteriori inserite in un immenso bumper. Tale voce è stata nuovamente ribadita, con una serie di render ufficiali apparsi sul sito di SlashLeaks ritraenti i successori degli attuali iPhone XS, XS Max ed XR.

Come è possibile osservare i render in questione ritraggono degli smartphone decisamente identici a quanto mostrato nel corso degli ultimi mesi. Troviamo difatti un display dall’ampio aspect ratio con quelle che sembrano essere svariate camere frontali o altri tipi di sensori. Sul lato posteriore, sia per l’iPhone XI che la sua versione Max, troviamo 3 grandi camere posteriori, inserite in un bumper di forma quadrata, insieme ad un LED flash ed un microfono. Invece il nuovo XR dispone dello stesso bumper, ma di solo due fotocamere posteriori.

La linea iPhone XI quasi certamente manterrà il setup di camere previsto mesi fa

Non rimane altro che attendere qualche mese per conoscere ogni dettaglio sulla futura linea smartphone.